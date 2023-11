Festival de musique classique « Les Harmonies du Perche » Eglise Saint Germain d’Auxerre Rémalard en Perche, 15 août 2024, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

3ème édition de ce festival de musique classique qui se déroulera du 15 au 18 août à Rémalard en Perche et Moutiers en Perche. Des concerts de musique classique, en formation de musique de chambre ainsi que des manifestations musicales gratuites dont certaines pour sensibiliser et initier les enfants à la musique classique.

Plus d’infos sur https://lesharmonies-festival.com/..

Eglise Saint Germain d’Auxerre Rémalard

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



3rd edition of this classical music festival to be held August 15-18 in Rémalard en Perche and Moutiers en Perche. Concerts of classical music, chamber music and free musical events, some of which are designed to introduce children to classical music.

Further information at https://lesharmonies-festival.com/.

la 3ª edición de este festival de música clásica tendrá lugar del 15 al 18 de agosto en Rémalard en Perche y Moutiers en Perche. Conciertos de música clásica, música de cámara y eventos musicales gratuitos, algunos de ellos destinados a iniciar a los niños en la música clásica.

Para más información, visite https://lesharmonies-festival.com/.

3. Ausgabe dieses Festivals für klassische Musik, das vom 15. bis 18. August in Rémalard en Perche und Moutiers en Perche stattfindet. Konzerte mit klassischer Musik, in Kammermusikbesetzung sowie kostenlose Musikveranstaltungen, von denen einige Kinder für die klassische Musik sensibilisieren und in sie einführen sollen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://lesharmonies-festival.com/.

