JEP : Eglise de Neuilly-sur-Eure Eglise Saint-Germain d’Auxerre Longny les Villages, 16 septembre 2023, Longny les Villages.

Longny les Villages,Orne

Visite libre de l’église Saint-Germain d’Auxerre

Fondations du XIIe s, clocher du XVIIe s, porche du XIXe s. Beau christ en croix en bois à gauche de l’autel..

Samedi 2023-09-16 09:00:00 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

Eglise Saint-Germain d’Auxerre NEUILLY SUR EURE

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



Self-guided tour of Saint-Germain d’Auxerre church

12th-century foundations, 17th-century bell tower, 19th-century porch. Beautiful wooden Christ on the Cross to the left of the altar.

Visita autoguiada de la iglesia Saint-Germain de Auxerre

Cimientos del siglo XII, campanario del siglo XVII, pórtico del siglo XIX. Hermoso Cristo en la Cruz de madera a la izquierda del altar.

Freie Besichtigung der Kirche Saint-Germain in Auxerre

Fundamente aus dem 12. Jh., Glockenturm aus dem 17. Jh., Vorhalle aus dem 19. Schöner hölzerner Christus am Kreuz auf der linken Seite des Altars.

