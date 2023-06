Visite guidée sur les décors peints médiévaux Eglise Saint-Germain Cerisé Cerisé Catégories d’Évènement: Cerisé

Orne Visite guidée sur les décors peints médiévaux Eglise Saint-Germain Cerisé, 17 septembre 2023, Cerisé. Visite guidée sur les décors peints médiévaux Dimanche 17 septembre, 14h30 Eglise Saint-Germain Zoom sur les décors peints médiévaux sur 3 murs de la nef récemment et partiellement mis en valeur. Eglise Saint-Germain Rue de l’église, 61000 Cérisé Cerisé 61000 Orne Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 CUA d’Alençon Détails Catégories d’Évènement: Cerisé, Orne Autres Lieu Eglise Saint-Germain Adresse Rue de l'église, 61000 Cérisé Ville Cerisé Departement Orne Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Eglise Saint-Germain Cerisé

Eglise Saint-Germain Cerisé Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cerise/

Visite guidée sur les décors peints médiévaux Eglise Saint-Germain Cerisé 2023-09-17 was last modified: by Visite guidée sur les décors peints médiévaux Eglise Saint-Germain Cerisé Eglise Saint-Germain Cerisé 17 septembre 2023