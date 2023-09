Cet évènement est passé Les patrimoines petits et grands Église Saint-Germain Bourgueil Catégories d’Évènement: Bourgueil

Indre-et-Loire Les patrimoines petits et grands Église Saint-Germain Bourgueil, 16 septembre 2023, Bourgueil. Les patrimoines petits et grands Samedi 16 septembre, 10h00, 14h30 Église Saint-Germain Parcours d’environ 3 km – Inscriptions au plus tard le 15 septembre 12h, auprès du service communication-patrimoine, nombre de places limité – lieu du RDV confirmé à l’inscription La ville de Bourgueil vous invite à découvrir des patrimoines petits et grands de la commune lors d’une balade commentée accessible dès 8 ans.

Vous pourrez y découvrir quelques richesses patrimoniales. Église Saint-Germain Place de l’Église, 37140 Bourgueil Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 97 25 16 »}] Consacrée en 1115, l’église est citée dès 1002 dans une bulle du pape Sylvestre II. De cette période subsiste l’ancien pignon en appareil réticulé, visible sur la façade occidentale, dont la porte a été retouchée à la fin du XIIe siècle. Le chœur a été reconstruit au XIIIème siècle, dans le style Plantagenêt. Il se compose de 3 nefs distribuées chacune en 3 travées. Les 9 voûtes très bombées qui le couvrent sont soutenues par des croisées d’ogives et des liernes profilées d’un tore. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

