Visites de l’orgue de l’église de Bort-les-Orgues Eglise Saint Germain Bort-les-Orgues, 1 janvier 2024 07:00, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

Vous n’êtes pas musicien mais vous avez l’esprit curieux ! Une visite d’environ une heure vous permettra de découvrir, de très près, l’orgue de l’église St Germain de Bort- les- Orgues, sa mécanique, sa forêt de 850 tuyaux et ses multiples possibilités sonores. Commentaire adapté au temps dont vous disposez, à l’âge des enfants vous accompagnant, à vos questions diverses…Possibilité de jouer l’instrument si vous en avez envie!

N’hésitez pas à prendre contact pour connaitre les possibilités de visite guidée..

2024-01-01 fin : 2024-12-31 . EUR.

Eglise Saint Germain

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A free guided tour of one hour of the church’s organ.

You will learn how its works and its mechanics while walling among its 850 pipes.

Usted no es músico, pero tiene curiosidad Una visita de aproximadamente una hora le permitirá conocer de cerca el órgano de St Germain de Bort-les-Orgues, su mecanismo, su bosque de 850 tubos y sus múltiples posibilidades sonoras. Comentario adaptado al tiempo de que disponga, a la edad de los niños que le acompañen, a sus preguntas, etc. ¡Posibilidad de tocar el instrumento si le apetece!

No dude en ponerse en contacto para informarse sobre las visitas guiadas.

Sie sind kein Musiker, haben aber einen neugierigen Geist! Bei einem etwa einstündigen Besuch können Sie die Orgel der Kirche St. Germain in Bort- les- Orgues, ihre Mechanik, ihren Wald aus 850 Pfeifen und ihre vielfältigen Klangmöglichkeiten aus nächster Nähe kennenlernen. Der Kommentar wird an die Ihnen zur Verfügung stehende Zeit, das Alter der Sie begleitenden Kinder und Ihre Fragen angepasst… Sie können das Instrument auch spielen, wenn Sie Lust dazu haben!

Zögern Sie nicht, Kontakt aufzunehmen, um die Möglichkeiten einer Führung zu erfragen.

