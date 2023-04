Découverte d’un orgue Église Saint-Germain, 16 septembre 2023, Bort-les-Orgues.

Découverte d’un orgue 16 et 17 septembre Église Saint-Germain Gratuit. Réservation obligatoire par téléphone en laissant un message si besoin. 12 places maximum. Rendez-vous sur la tribune de l’église.

Venez découvrir l’orgue de l’église, écoutez de très près, et essayez l’instrument.

L’orgue de l’église Saint-Germain, construit en 2000 mais traditionnellement et « à l’ancienne » par Bernard Cogez, possède 850 tuyaux et 14 jeux.

Nous vous proposons de découvrir cet orgue à l’occasion d’une visite commentée d’environ 1h à 1h 30.

Au programme : des généralités sur l’instrument, l’histoire et l’évolution de l’orgue depuis l’Antiquité, un aperçu du métieur de facteur d’orgues, des extraits musicaux joués en direct et la découverte des différents jeux et des entrailles de l’instrument (« forêt » des tuyaux, soufflerie et mécanique intérieure…).

Vous pourrez également profiter d’une projection sur la fabrication et l’installation, et les visiteurs-musiciens pourront essayer l’instrument!

Extrait d’une visite filmée en « caméra cachée »

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/R00fEz1M8UI »}] L’église présente un orgue récent de 850 tuyaux et de 14 jeux construit par Bernard Cogez en 2000.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

scolaire

©Au bord des Orgues