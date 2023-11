Veillée de Noël à la crèche percheronne église Saint-Germain Appenai-sous-Bellême, 9 décembre 2023, Appenai-sous-Bellême.

Appenai-sous-Bellême,Orne

Veillée de Noël (musique, contes et danses) traditionnelle percheronne en l’église d’Appenai-sous-Bellême qui accueille la crèche percheronne traditionnelle.

2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 . .

église Saint-Germain

Appenai-sous-Bellême 61130 Orne Normandie



Traditional Percheron Christmas Eve (music, stories and dances) in the church of Appenai-sous-Bellême which welcomes the traditional Percheron crib

La tradicional Nochebuena percherona (música, cuentos y bailes) en la iglesia de Appenai-sous-Bellême, que acoge la tradicional cuna percherona

Heiliger Abend (Musik, Geschichten und Tänze) traditionell percheronisch in der Kirche von Appenai-sous-Bellême, in der die traditionelle percheronische Krippe aufgestellt wird

