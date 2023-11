Crèche Percheronne église Saint-Germain Appenai-sous-Bellême, 9 décembre 2023, Appenai-sous-Bellême.

Appenai-sous-Bellême,Orne

Sur plus de 20m2 de décors, venez découvrir un village percheron du XIXe siècle avec plus d’une soixantaine de santons. Retrouvez les métiers anciens mais aussi les coutumes et traditions du Perche à travers cette crèche unique et originale.

Une féérie de Noël à voir en famille !

Crèche ouverte les samedis et dimanches entre 14h et 18h du 09 décembre 2023 au 14 janvier 2024.

=> Le 09 décembre à 20h30 Veillée de Noël traditionnelle percheronne.

église Saint-Germain

Appenai-sous-Bellême 61130 Orne Normandie



Over 20m2 of decorations, come and discover a 19th-century Perche village with more than sixty santons. Rediscover old trades and Perche customs and traditions through this unique and original nativity scene.

A Christmas fairytale for all the family!

Crib open Saturdays and Sundays between 2pm and 6pm from December 09, 2023 to January 14, 2024.

=> December 09 at 8:30pm Traditional Percheron Christmas Eve

Con más de 20 m2 de decoración, venga a descubrir un pueblo de Perche del siglo XIX con más de sesenta santones. Descubra los antiguos oficios, costumbres y tradiciones de la región de Perche a través de este belén único y original.

Un cuento de Navidad para toda la familia

El belén está abierto los sábados y domingos de 14:00 a 18:00 del 09 de diciembre de 2023 al 14 de enero de 2024.

=> 09 de diciembre a las 20.30 h Nochebuena tradicional percherona

Entdecken Sie auf über 20 m2 Dekorationen ein Percheron-Dorf aus dem 19. Jahrhundert mit mehr als 60 Santons. Entdecken Sie in dieser einzigartigen und originellen Krippe die alten Berufe, aber auch die Bräuche und Traditionen des Perche.

Ein Weihnachtszauber, den Sie mit Ihrer Familie erleben sollten!

Die Krippe ist samstags und sonntags zwischen 14 und 18 Uhr vom 09. Dezember 2023 bis zum 14. Januar 2024 geöffnet.

=> Am 09. Dezember um 20.30 Uhr Traditioneller Heiliger Abend aus Percheron

