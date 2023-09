DÉCOUVERTE DES OISEAUX MIGRATEURS Eglise Saint Germain à Ymonville Ymonville Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Ymonville DÉCOUVERTE DES OISEAUX MIGRATEURS Eglise Saint Germain à Ymonville Ymonville, 2 octobre 2023, Ymonville. DÉCOUVERTE DES OISEAUX MIGRATEURS Lundi 2 octobre, 09h00 Eglise Saint Germain à Ymonville Sans inscription, animation gratuite En compagnie d’un ornithologue, venez observer les oiseaux migrateurs et obtenez des explications sur le phénomène de la migration des oiseaux. Eglise Saint Germain à Ymonville 16 Pl. des Saints-Pères, 28150 Ymonville Ymonville 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

