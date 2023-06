Kotaro Fukuma Eglise Saint-Germain à Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loiret

Kotaro Fukuma Dimanche 25 juin, 11h00 Eglise Saint-Germain à Sully-sur-Loire Informations sur www.festival-sully.fr ou infobilletterie.festivalsully@tourismeloiret.com Kotaro Fukuma, piano

Claude-Henry Joubert, commentaires

Claude-Henry Joubert, commentaires Wolfgang Amadeus Mozart (transcription par Fukuma), Eine kleine Nachtmusik K.525

Frédéric Chopin, nocturne en Mi-bémol majeur Op.9-2, nocturne en Ut mineur

Op.48-1, ballade no.1 en Sol mineur Op.23

Sergueï Rachmaninov, sonate no.2 Op.36 (version de 1931) Premier Prix à vingt ans du Concours International de Cleveland, Prix Chopin au Japon en 2013, Kotaro Fukuma se produit sur de nombreuses scènes prestigieuses. Kotaro Fukuma fut soliste de nombreux orchestres sous la direction de chefs tels que Tugan Sokhiev, Rafaël Frühbeck de Burgos, Yury Simonov, François-Xavier Roth, Asher Fisch, Hannu Lintu, Mihhail Gerts, Kazuki Yamada. Kotaro Fukuma a créé en premières nationales ou mondiales des œuvres de Toru Takemitsu, Thierry Escaich, Thierry Huillet. Ses 17 disques ont été salués par Gramophone, Diapason, le Monde de la Musique, Classica, Piano News et Classic Today Eglise Saint-Germain à Sully-sur-Loire place Saint-Germain, Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.festival-sully.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-25T11:00:00+02:00 – 2023-06-25T13:00:00+02:00

