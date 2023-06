Orchestre Scintillant, interprète Musiques du monde & Musiques de films Eglise Saint-Germain à Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loiret

Orchestre Scintillant Une aventure qui part d'un constat… Au collège de Sully-sur-Loire, très peu d'élèves pratiquaient un instrument de musique et avaient accès à son apprentissage. Les élèves volontaires ont posé leur candidature en fin d'année de CM2 pour participer à la classe orchestre à l'entrée au collège pour 3 ans. Après quelques séances d'observation des instruments et d'essais, les élèves ont classé les instruments par ordre de préférence. L'instrument qui leur a été attribué faisait partie de leurs trois préférés. Les partitions sont écrites par le professeur d'éducation musicale en fonction des progrès des élèves, en tenant compte des notes qu'ils savent jouer et en ajoutant ce qu'ils pourront être capables de jouer prochainement. Suite à un vote, les 21 élèves du collège Maximilien de Sully ont choisi le nom de leur orchestre : ce sera l'Orchestre Scintillant, scintillant comme les instruments et les yeux des élèves.

