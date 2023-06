Fanny Azzuro, de l’expression dans l’impression, interprète Debussy & Rachmaninov Eglise Saint-Germain à Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire, 18 juin 2023, Sully-sur-Loire.

Fanny Azzuro, de l’expression dans l’impression, interprète Debussy & Rachmaninov Dimanche 18 juin, 11h00 Eglise Saint-Germain à Sully-sur-Loire Informations sur www.festival-sully.fr ou infobilletterie.festivalsully@tourismeloiret.com

Fanny Azzuro, piano

Claude-Henry Joubert, commentaires

Claude Debussy, préludes 1909-1913

Voiles, Le vent dans la plaine, Ce qu’a vu le vent d’Ouest, Feux d’artifice

Sergueï Rachmaninov, préludes 1892- 1910, prélude Opus 3 No. 2, et 13 préludes Opus 32

Première française à graver l’intégrale des Préludes de Rachmaninov, l’album de Fanny Azzuro The Landscapes of the Soul est sélectionné disque classique du mois d’octobre 2021 dans Le Monde, et reçoit 4 étoiles dans La Libre Belgique, « une nouvelle référence en la matière ! » (Resmusica).

Très inspirée par son mentor Boris Petrushansky avec qui elle a étudié à la prestigieuse Académie d’Imola, elle a développé une passion pour le répertoire russe du XX e siècle.

Ses dernières saisons ont été ponctuées de concerts sur les scènes prestigieuses du monde musical.

Elle aime créer des passerelles entre différents univers, notamment avec la marimbiste Adélaïde Ferrière ou le pianiste Hervé Sellin ; elle explore ceux plus contrastés de musique de chambre avec les Quatuors Talich, Hermès, Voce, Girard et Van Kuijk. Elle jouera ces prochaines saisons avec les violonistes Anna Göckel et Deborah Nemtanu.

2023-06-18T11:00:00+02:00 – 2023-06-18T13:00:00+02:00

