Balade patrimoine – Saint-Germain et son histoire médiévale – Dans le cadre des animations de Gartempe 206 Eglise Saint-Germain Saint-Germain Catégories d’Évènement: Saint-Germain

Vienne Balade patrimoine – Saint-Germain et son histoire médiévale – Dans le cadre des animations de Gartempe 206 Eglise Saint-Germain, 23 juillet 2023, Saint-Germain. Balade patrimoine – Saint-Germain et son histoire médiévale – Dans le cadre des animations de Gartempe 206 Dimanche 23 juillet, 18h00 Eglise Gratuit – Sans inscription – Prévoir bonnes chaussures – patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53 – Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire – Programme complet www.vienneetgartempe.fr La petite église Saint-Germain s’insère dans un écrin de verdure, sur les bords de la Gartempe. Petite église romane, elle a bien failli disparaitre après la Révolution, mais c’était sans compter sur les paroissiens de l’époque qui ont tout fait pour la conserver ! Cette petite balade vous mènera aussi jusqu’au pont médiéval qui permet de rejoindre la célèbre abbaye voisine de Saint-Savin. Eglise rue de l’église 86310 saint-germain Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T18:00:00+02:00 – 2023-07-23T19:30:00+02:00

2023-07-23T18:00:00+02:00 – 2023-07-23T19:30:00+02:00 balade église Détails Catégories d’Évènement: Saint-Germain, Vienne Autres Lieu Eglise Adresse rue de l'église 86310 saint-germain Ville Saint-Germain Departement Vienne Lieu Ville Eglise Saint-Germain

Eglise Saint-Germain Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain/

Balade patrimoine – Saint-Germain et son histoire médiévale – Dans le cadre des animations de Gartempe 206 Eglise Saint-Germain 2023-07-23 was last modified: by Balade patrimoine – Saint-Germain et son histoire médiévale – Dans le cadre des animations de Gartempe 206 Eglise Saint-Germain Eglise Saint-Germain 23 juillet 2023