Concert de Sophie Gouby : Gospel Spirit Église Saint-Germain, 14 Rue de la Libération Varaville, 11 août 2023, Varaville.

Varaville,Calvados

Ce concert est au profit de l’association « Imagine For Margo », en soutien de la recherche contre les cancers pédiatriques.

Entrée libre, participation au chapeau..

2023-08-11 20:45:00 fin : 2023-08-11 . .

Église Saint-Germain, 14 Rue de la Libération

Varaville 14390 Calvados Normandie



The Merville offers you this concert where the notes are intertwined with the sweet voice of Sophie Gouby! Appetizers will be offered during the concert.

Este concierto está destinado a la asociación « Imagine For Margo », en apoyo de la investigación sobre los cánceres pediátricos.

Entrada gratuita, participación por gorro.

Das Konzert ist zugunsten des Vereins « Imagine For Margo », zur Unterstützung der Forschung gegen Kinderkrebs.

Eintritt frei, Teilnahme mit Hut.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité