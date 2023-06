Concert par l’ensemble Vocal Altri Canti Église Saint-Georges Vivonne Vivonne Catégories d’Évènement: Vienne

Vivonne Concert par l’ensemble Vocal Altri Canti Église Saint-Georges Vivonne, 16 septembre 2023, Vivonne. Concert par l’ensemble Vocal Altri Canti Samedi 16 septembre, 20h30 Église Saint-Georges Gratuit. Entrée libre. De Vivaldi à Whitacre : l’ensemble Voca Altri accompagné de son orchestre à cordes proposera un programme éclectique de musique classique. L’ensemble Vocal Altri Canti est etabli à Poitiers depuis 20 ans. Église Saint-Georges 14 grande rue, 86370 Vivonne Vivonne 86370 Vienne Nouvelle-Aquitaine La légende locale veut que le cheval blanc de saint Georges ou Georges de Cappadoce, après avoir fait un bond prodigieux par delà le Clain, laissa l’empreinte de son sabot dans la pierre à l’endroit même où fût édifiée l’église à laquelle il donna son nom. En réalité, on ne connaît pas la date de fondation de cette église. Des chartes d’abbaye comme saint Cyprien ou Nouaillé donnent quelques jalons pour attester de son existence dès le XIe siècle. La date de 1095 peut-être reculée puisque entre 1060 et 1078, Hugues, viguier du château de Vivonne, ainsi que d’autres personnages signent une charte en l’église Saint-Michel (église du château, aujourd’hui disparue) puis en l’église Saint Georges. On sait que l’on travaillait à sa reconstruction en 1264 grâce aux dons de Jeanne Marchande. L’édifice eu sans doute à souffrir de la guerre de Cent ans, ce qui expliquerait la reconstruction, au XVe siècle, des deux croisées d’ogives de la nef qui portent les armes des Rochechouart. On remarque aussi différentes réparations dont celle qu’évoque une inscription en façade qui rappelle les travaux exécutés par l’entrepreneur Jacques Sichère en 1744. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

