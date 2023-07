(Re)découvrez cette dame de pierre et de verre Église Saint-Georges Sélestat (Re)découvrez cette dame de pierre et de verre Église Saint-Georges Sélestat, 16 septembre 2023, Sélestat. (Re)découvrez cette dame de pierre et de verre Samedi 16 septembre, 11h30 Église Saint-Georges Gratuit. Départ : place du docteur Maurice Kubler. Durée : 45 min environ. Découvrez les grandes étapes de construction de cet édifice gothique, ainsi que les précieux vitraux qu’il abrite à travers une visite guidée.

Venez visiter ce monument gothique, qui a nécessité presque 300 ans de travaux !

Son histoire et ses trésors vous seront présentés durant cette visite. Église Saint-Georges Parvis Saint-Georges, 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est Érigée de 1220 à 1490, l’église Saint-Georges est un témoignage remarquable de l’architecture gothique. C’est l’un des édifices religieux les plus élevés d’Alsace avec sa tour occidentale culminant à 60 mètres. Presque 300 ans ont été nécessaires à l’édification de ce monument gothique, situé à proximité immédiate de l’église Sainte-Foy. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

