Visite libre église du XIème siècle Eglise saint-georges Saint-Georges-du-Rosay Catégories d’Évènement: Saint-Georges-du-Rosay

Sarthe Visite libre église du XIème siècle Eglise saint-georges Saint-Georges-du-Rosay, 16 septembre 2023, Saint-Georges-du-Rosay. Visite libre église du XIème siècle 16 et 17 septembre Eglise saint-georges D’origine romane, les lieux sont transformés aul fil des siècles.

Un avant corps est édifié avec un système complet de défense.

L’édifice est remarquable par ses statuts mais également par un ancien mécanisme d’horloge, des vêtements liturgiques… Eglise saint-georges Place de l’Eglise 72110 Saint-Georges-du-Rosay, 72110 Saint-Georges-du-Rosay Saint-Georges-du-Rosay 72110 Sarthe Pays de la Loire 02 43 29 40 16 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Saint-Georges-du-Rosay, Sarthe Autres Lieu Eglise saint-georges Adresse Place de l'Eglise 72110 Saint-Georges-du-Rosay, 72110 Saint-Georges-du-Rosay Ville Saint-Georges-du-Rosay Departement Sarthe Lieu Ville Eglise saint-georges Saint-Georges-du-Rosay

Eglise saint-georges Saint-Georges-du-Rosay Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-georges-du-rosay/