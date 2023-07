Visite commentée de l’église Saint-Georges de Richebourg Église Saint-Georges Richebourg, 16 septembre 2023, Richebourg.

Église de style roman, gothique flamboyant et Renaissance (XIe-XVIe siècle) : nef romane lambrissée en bois avec poutres sculptées, grand transept gothique de deux travées et chœur carré à trois nefs voûtées d’ogives, abside polygonale, clefs de voûtes sculptées, fenêtres flamboyantes, vitraux classés ainsi que de nombreux autels, lambris, statues et tableaux classés, du XVIe au XVIIIe siècle.

À l’extérieur : clocher à flèche centrale cantonnée de quatre clochetons, un portail Renaissance et un portail XVIIe, des gargouilles monumentales et des graffitis anciens (XVe-XVIIIe).

Église Saint-Georges Rue Saint-Georges 78550 Richebourg Richebourg 78550 Yvelines Île-de-France 01 30 59 53 86 http://www.cc-payshoudanais.fr Gares Tacoignières-Richebourg à 3 kilomètres (ligne Paris-Dreux par Montparnasse).

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Mairie de Richebourg