Exposition des anciens outils de l’agriculture Église Saint-Georges Ressons-le-Long, 15 septembre 2023, Ressons-le-Long.

Exposition des anciens outils de l’agriculture 15 – 17 septembre Église Saint-Georges

Lové dans les riches plaines agricoles de la vallée de l’Aisne, le village de Ressons-le-Long a connu une influence forte des métiers de l’agriculture. L’occasion de (re)découvrir ces métiers et machines d’antan…

Église Saint-Georges 2 rue de l’Eglise – 02290 Ressons-le-Long Ressons-le-Long 02290 Aisne Hauts-de-France 03 23 74 27 20 http://ressonslelong.fr L’église de Ressons-le-Long, placée sous le patronage de Saint-Georges, est l’une des plus anciennes du Soissonnais, puisqu’elle date de la fin du XIe s. Son plan, que dessine une croix latine, comprend une nef, deux collatéraux, un transept et un chœur carré. C’est le plus ancien exemple de chevet plat encore intact dans le Soissonnais, car les architectes n’élevèrent des absides de ce genre qu’au XIIème siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

commune de Ressons-le-Long