Visite libre de l’église Saint-Georges Église Saint-Georges Pennedepie Pennedepie Catégories d’Évènement: Calvados

Pennedepie Visite libre de l’église Saint-Georges Église Saint-Georges Pennedepie, 15 septembre 2023, Pennedepie. Visite libre de l’église Saint-Georges 15 – 17 septembre Église Saint-Georges Son allure massive, avec des contreforts, la fait ressembler à une construction des Templiers. Les parties anciennes datent du XII ème siècle. Elle a été restaurée en 1957. Église Saint-Georges Le bourg, 14600 Pennedepie Pennedepie 14600 Calvados Normandie 02 31 89 23 30 http://www.ot-honfleur.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 57 72 10 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T11:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Office de Tourisme communautaire de Honfleur Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Pennedepie Autres Lieu Église Saint-Georges Adresse Le bourg, 14600 Pennedepie Ville Pennedepie Departement Calvados Age max 99 Lieu Ville Église Saint-Georges Pennedepie

Église Saint-Georges Pennedepie Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pennedepie/

Visite libre de l’église Saint-Georges Église Saint-Georges Pennedepie 2023-09-15 was last modified: by Visite libre de l’église Saint-Georges Église Saint-Georges Pennedepie Église Saint-Georges Pennedepie 15 septembre 2023