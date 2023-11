Concert de Noël Eglise Saint-Georges, 9 décembre 2023, Saint-Georges.

Saint-Georges,Lot-et-Garonne

Concert de Noël avec Marc Chiron (orgue) et Natacha Triadou (violon) organisé par Les Amis de l’Orgue de Saint-Georges..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Eglise

Saint-Georges 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Christmas concert with Marc Chiron (organ) and Natacha Triadou (violin) organized by Les Amis de l’Orgue de Saint-Georges.

Concierto de Navidad con Marc Chiron (órgano) y Natacha Triadou (violín) organizado por Les Amis de l’Orgue de Saint-Georges.

Weihnachtskonzert mit Marc Chiron (Orgel) und Natacha Triadou (Violine), organisiert von Les Amis de l’Orgue de Saint-Georges (Orgelfreunde von Saint-Georges).

