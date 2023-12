Concert – Veillée de Noël Eglise Saint-Georges-la-Pouge, 10 décembre 2023 18:00, Saint-Georges-la-Pouge.

Saint-Georges-la-Pouge,Creuse

Concert avec Ione CHADWICK et David ASHMORE.

Participation au chapeau pour les musiciens et la paroisse..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Eglise

Saint-Georges-la-Pouge 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Concert with Ione CHADWICK and David ASHMORE.

Hats off to the musicians and the parish.

Concierto con Ione CHADWICK y David ASHMORE.

Me quito el sombrero ante los músicos y la parroquia.

Konzert mit Ione CHADWICK und David ASHMORE.

Teilnahme am Hut für die Musiker und die Gemeinde.

Mise à jour le 2023-12-02 par OT Creuse Sud Ouest