Pas-de-Calais Visite libre ou guidée de l’église d’Hermaville et exposition « Reconstruire les église dans le nord de la France » Église Saint-Georges Hermaville, 15 septembre 2023, Hermaville. Visite libre ou guidée de l’église d’Hermaville et exposition « Reconstruire les église dans le nord de la France » 15 – 17 septembre Église Saint-Georges Les visiteurs pourront s’ils le souhaitent visiter l’église librement. Dans ce cas un document explicatif leur sera fourni. Ils pourront aussi suivre des visites guidées, le samedi et dimanche après-midi à 15h. La visite est gratuite.

Une exposition « reconstruire les églises dans le Nord de la France » et une exposition de vêtements liturgique sera également visible

Église Saint-Georges
Rue de l'église – 62690 Hermaville
Hermaville 62690 Pas-de-Calais Hauts-de-France
03 21 22 03 00

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

