Découvrez la fascinante histoire et l’architecture médiévale de cette église 16 et 17 septembre Église Saint-Georges de Meyraguet Gratuit. Entrée libre. Pour plus d’information, veuillez contacter la mairie, au : 05 65 37 03 83.

L’église présente des éléments datant du XIIe siècle, avec un portail ancien et un clocher-mur ajouté ultérieurement.

La seigneurie de la Treyne, accordée au chevalier Annet de Cluzel par le vicomte de Turenne en 1462, a probablement entraîné la reconstruction partielle de l’église et l’ajout d’un tombeau familial.

Les chapelles nord-est et sud-ouest ont également été ajoutées à différentes époques.

Les voûtes ont été réalisées grâce à la famille de Cardaillac, propriétaire du château de la Treyne, au XIXe siècle.

Une restauration récente a permis de découvrir des litres funéraires datant du XVIIe siècle.

Classée au titre des Monuments historiques depuis 1912, cette église regorge de trésors architecturaux et de références historiques, et constitue une visite incontournable pour les passionnés d’art et de patrimoine.

Église Saint-Georges de Meyraguet Meyraguet, 46200 Lacave Lacave 46200 Lot Occitanie 05 65 37 03 83 http://www.lacave.fr L’église Saint-Georges de Meyraguet est un petit sanctuaire à nef restaurée, accompagnée de chapelles à voûtes surbaissées.

La façade présente, sous un pignon moderne, une grande partie de l’ancien mur dans lequel s’ouvre une belle porte romane. Sur la route départementale entre Lacave et Souillac, après le château de la Treyne, sortie du pont direction Lacave, prendre la route située à gauche de l’espace poubelle au virage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

