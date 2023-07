Visite libre Église Saint-Georges Dangeau Catégories d’Évènement: Dangeau

Eure-et-Loir Visite libre Église Saint-Georges Dangeau, 16 septembre 2023, Dangeau. Visite libre 16 et 17 septembre Église Saint-Georges A la découverte d’une église romane des XIe et XIIe siècles. Église Saint-Georges Place de l’Église 28160 Dangeau Dangeau 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire http://dangeau.free.fr Belle église romane des XIe et XIIe siècles, très peu remaniée. Architecture très dépouillée, c’est l’art roman qui s’impose au visiteur, à l’extérieur par son large chevet, à l’intérieur par son déambulatoire flanqué de trois absidioles. On remarquera un triptyque en marbre aux fonts baptismaux du XVIIe siècle ainsi qu’un portail orné de sculptures énigmatiques représentant la Parousie sous le porche d’entrée de la place de l’église. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

