Concert Choeur de l’Armée Française – Festival Romantique du Loir Eglise Saint-Georges Cloyes-les-Trois-Rivières, 22 septembre 2023, Cloyes-les-Trois-Rivières.

Cloyes-les-Trois-Rivières,Eure-et-Loir

Concert du chœur de l’Armée Française sous la direction de la Commandante Emilie Fleury : Schubert, Brahms, Fauré….

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . 20 EUR.

Eglise Saint-Georges

Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Concert by the French Army choir conducted by Commandante Emilie Fleury: Schubert, Brahms, Fauré…

Concierto del Coro del Ejército Francés dirigido por la Comandante Emilie Fleury: Schubert, Brahms, Fauré…

Konzert des Ch?ur der französischen Armee unter der Leitung von Kommandantin Emilie Fleury: Schubert, Brahms, Fauré…

