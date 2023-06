Visite libre de l’église Saint-Georges Eglise Saint-Georges Basly Basly Catégories d’Évènement: Basly

Calvados Visite libre de l’église Saint-Georges Eglise Saint-Georges Basly, 16 septembre 2023, Basly. Visite libre de l’église Saint-Georges 16 et 17 septembre Eglise Saint-Georges Le maire et les conseillers municpaux de Basly vous accueillent :

le samedi 16 septembre, de 10 H à 12 H et de 14 H à 18 H,

le dimanche 17 septembre de 14 H à 18 H,

pour (re) découvrir l’Eglise Saint-Georges, dont le cocher est classé à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1927. Eglise Saint-Georges 14610 Basly Basly 14610 Calvados Normandie 02 31 80 07 25 Basly, Baalleium-Yvetus, Balleium. L’église de Basly n’offre d’intéressant que sa tour romane placée à l’extrémité occidentale de la nef. La porte de cette tour, principale entrée de l’église, n’a pas d’impostes ; elle est décorée de tores se prolongeant sans interruption depuis la base jusqu’au sommet. Au-dessus du premier ordre, la tour est décorée de deux rangs superposés d’arcatures ; les unes courtes et sans colonnes, les autres allongées avec colonnettes à chapiteaux romans. La pyramide à quatre pans qui couronne le tout a été refaite postérieurement en grande partie ; le centre seulement peut être ancien. Le vestibule qui existe sous la tour est voûté ; la voûte est fortifiée par des arceaux croisés à plein-cintre. La nef et le chœur ont été repris en sous-œuvre ; ils offrent d’ailleurs si peu de caractères qu’il serait difficile d’en indiquer l’âge. On lit extérieurement sur le mur du chevet l’épitaphe d’un curé, nommé Vrard, décédé le 24 janvier 1815, âgé de 74 ans, lequel avait été pendant 39 ans curé de la paroisse. L’église de Basly est sous l’invocation de St. Georges ; l’hôtel-Dieu de Caen en avait le patronage ; le curé percevait la moitié de la dîme ; l’autre moitié appartenait au chapitre de la cathédrale et à l’abbaye de Saint Wandrille depuis l’an 1024, en vertu d’une donation du duc Richard II. Source : Statistique monumentale du Calvados par Arcisse de Caumont. Accès libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Carte postale Domaine public Détails Catégories d’Évènement: Basly, Calvados Autres Lieu Eglise Saint-Georges Adresse 14610 Basly Ville Basly Departement Calvados Lieu Ville Eglise Saint-Georges Basly

Eglise Saint-Georges Basly Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/basly/

Visite libre de l’église Saint-Georges Eglise Saint-Georges Basly 2023-09-16 was last modified: by Visite libre de l’église Saint-Georges Eglise Saint-Georges Basly Eglise Saint-Georges Basly 16 septembre 2023