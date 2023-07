Eglise Saint-Genulf-Saint Charles Eglise saint-genulf du thoureil Le Thoureil Catégories d’Évènement: Le Thoureil

Maine-et-Loire Eglise Saint-Genulf-Saint Charles Eglise saint-genulf du thoureil Le Thoureil, 16 septembre 2023, Le Thoureil. Eglise Saint-Genulf-Saint Charles 16 et 17 septembre Eglise saint-genulf du thoureil Le dimanche à 14h30 Eglise saint-genulf du thoureil Quai des mariniers, 49350 Le Thoureil Le Thoureil 49350 Le Thoureil Maine-et-Loire Pays de la Loire Le Thoureil Fondée en 1040 par l’abbaye Saint-Nicolas d’Angers l’église fut ruinée au fil des siècles par

les crues de Loire provoquées par l’édification sur la rive droite de La Grande Levée d’Anjou à partir du 12e siècle. Elle fut reconstruite au 19e siècle. Son clocher latéral du 13e siècle, sur un plan « barlong », a résisté et semble toujours prendre pied dans le fleuve. Route départementale 132, parkings signalés. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Service culturel Détails Catégories d’Évènement: Le Thoureil, Maine-et-Loire Autres Lieu Eglise saint-genulf du thoureil Adresse Quai des mariniers, 49350 Le Thoureil Ville Le Thoureil Departement Maine-et-Loire Age max 99 Lieu Ville Eglise saint-genulf du thoureil Le Thoureil

Eglise saint-genulf du thoureil Le Thoureil Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le thoureil/