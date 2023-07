Concert Chœur de Loups de Lubersac chantant a capella. 25 voix, au service de chants traditionnels (français, patois, basque, gascon, …). Église Saint-Génitour Toucy, 16 septembre 2023, Toucy.

Concert Chœur de Loups de Lubersac chantant a capella. 25 voix, au service de chants traditionnels (français, patois, basque, gascon, …). Samedi 16 septembre, 20h00 Église Saint-Génitour

Créé en septembre 2017, par une dizaine d’amis, Chœur de Loups compte aujourd’hui 25 choristes.

C’est un chœur d’hommes à quatre pupitres, chantant principalement a capella.

Son chef de chœur, Christian Roque, multi-instrumentaliste professionnel, a notamment collaboré avec de nombreux artistes français en tournée.

25 voix, au service de chants traditionnels (français, patois, basque, gascon, …), leur répertoire est néanmoins éclectique puisqu’il traverse également les chants sacrés, classiques et de la variété française.

Leur but, trouver tous ensemble de beaux arrangements pour de belles harmonies, en vue de divertir et de faire voyager le public.

Église Saint-Génitour 6 rue le d’Eglise, 36300 Le Blanc Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Eglise qui conserve de ses origines romanes sue son clocher et un très beau choeur. Sa nef gothique du XIIIe siècle est désaxée par rapport au choeur – chapelles et bas-côtés sont construits entre le XVe siècle et XIXe siècle (beaux chapiteaux du chevet du XIIe siècle, modillons du clocher).

2023-09-16T20:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

@ Chœur de Loups de Lubersac