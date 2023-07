Concert de chants polyphoniques gascons Église Saint-Geniez Castin, 16 septembre 2023, Castin.

Concert de chants polyphoniques gascons Samedi 16 septembre, 17h00 Église Saint-Geniez Gratuit. Entrée libre.

Profitez du concert que vous propose la municipalité de Castin et découvrez le chœur gascon Aquiu. Avec leurs trois voix : basse, mélodie et haute, ils se revendiquent de la tradition du chant polyphonique. Passez ainsi un agréable moment en fin de journée à écouter ces successeurs des « Aguillounès » qui couraient autrefois les campagnes et chantaient devant les portes des fermes pour recevoir des ingrédients permettant de confectionner les pâtisseries de fête.

Église Saint-Geniez 1 rue de la Gleysette, 32810 Castin Castin 32810 Gers Occitanie http://www.castin.fr Deux tableaux un inscrit un classé restauré, un bas relief en polychrome également restauré, une statue gallo romaine en marbre, plus diverses statues dont deux en bois et dorés à l’or fin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Aquiu