Zoom patrimoine sur cette église Église Saint-Geniez Castin, 16 septembre 2023, Castin.

Zoom patrimoine sur cette église Samedi 16 septembre, 10h30, 11h30 Église Saint-Geniez Gratuit. Entrée libre.

Suivez le guide du Pays d’art et d’histoire à la découverte de l’église paroissiale du village de Castin. Découvrez son environnement et l’évolution du site avant de pénétrer dans l’édifice. Déambulez ensuite dans l’édifice et découvrez les objets classés qu’elle contient. En bref : partez à la découverte de l’église de Castin !

Église Saint-Geniez 1 rue de la Gleysette, 32810 Castin Castin 32810 Gers Occitanie http://www.castin.fr Deux tableaux un inscrit un classé restauré, un bas relief en polychrome également restauré, une statue gallo romaine en marbre, plus diverses statues dont deux en bois et dorés à l’or fin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©Club Iso