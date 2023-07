Découvrez des vestiges romains Eglise Saint-Gengoult Ruppes, 16 septembre 2023, Ruppes.

Découvrez des vestiges romains 16 et 17 septembre Eglise Saint-Gengoult Entrée et visite libre

Visitez l’église Saint-Gengoult, largement reconstruite après la Guerre de Trente Ans, et découvrez son patrimoine gallo-romain.

Eglise Saint-Gengoult 4 Rue du Mont l’Étroit 88630 Ruppes Ruppes 88630 Vosges Grand Est L’église Saint-Gengoult a été largement reconstruite après la Guerre de Trente Ans. Au XVIIème siècle, l’église fut rebâtie avec un chevet plat et un portail classique. Le clocher est l’élément le plus ancien, il remonte en partie au XIIème siècle avec des remaniements notamment en 1503. De plus, sur le clocher, une stèle gallo-romaine est visible, montrant les bustes d’un homme et de sa femme. C’est un témoin de la présence romaine sur le territoire de Ruppes !

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

