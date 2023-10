Concert: Lorette de Paroles de Farfelus église Saint-Geneys-près-Saint-Paulien, 10 décembre 2023, Saint-Geneys-près-Saint-Paulien.

Saint-Geneys-près-Saint-Paulien,Haute-Loire

… Un Peu de rêve et de féerie pour que cette année encore la magie opère avec le ❤️ …:

Lorette de Paroles de Farfelus vous enchantera avec son univers musical pour enfants

Concert à la petite Église de St Geneys-près-St-Paulien de 15h à 17h30 !.

2023-12-10 15:00:00 fin : 2023-12-10 17:30:00. .

église le bourg

Saint-Geneys-près-Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



… A little dream and enchantment to make the magic happen again this year with the ??….:

Lorette de Paroles de Farfelus will enchant you with her musical universe for children

Concert at the Little Church of St Geneys-près-St-Paulien from 3pm to 5:30pm!

… Un poco de sueño y encanto para que la magia vuelva a suceder este año con ??….:

Lorette de Paroles de Farfelus te encantará con su universo musical para niños

Concierto en la pequeña iglesia de St Geneys-près-St-Paulien de 15:00 a 17:30

… Ein bisschen Traum und Zauberei, damit auch dieses Jahr die Magie mit dem ??? …:

Lorette de Paroles de Farfelus wird Sie mit ihrer musikalischen Welt für Kinder verzaubern

Konzert in der kleinen Kirche von St Geneys-près-St-Paulien von 15:00 bis 17:30 Uhr!

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay