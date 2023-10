Concert: « Solenfa » église Saint-Geneys-près-Saint-Paulien, 7 décembre 2023, Saint-Geneys-près-Saint-Paulien.

Saint-Geneys-près-Saint-Paulien,Haute-Loire

… Un Peu de rêve et de féerie pour que cette année encore la magie opère avec le ❤️ …:

Un Coeur D’hommes chante Nöel

Entrée 6€/pers.

L’après Concert : Illumination du Sapin.

2023-12-07 20:30:00 fin : 2023-12-07 . EUR.

église le bourg

Saint-Geneys-près-Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



… A little dream and enchantment to make the magic happen again this year with the ?? …:

Un Coeur D’hommes chante Nöel

Admission 6?/pers.

After the concert: Illumination of the fir tree

… Un poco de sueño y encanto para que la magia vuelva a suceder este año con el?

Un Coeur D’hommes chante Nöel

Entrada 6?/pers.

Después del concierto: Iluminación del abeto

… Ein bisschen Traum und Zauber, damit auch dieses Jahr die Magie mit dem ??? …:

Ein Männerherz singt Weihnachten

Eintritt 6/Pers.

Nach dem Konzert: Tannenbaumbeleuchtung

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay