Découvrez les monuments du village lors d’une visite guidée Samedi 16 septembre, 14h00 Église Saint-Genest Gratuit. Entrée libre.

À partir de l’église de Pieusse Saint-Genest, participez à un parcours tout autour du village. Accompagné d’un guide, suivez une description de chaque monument, maison de Delteil et de l’oratoire… Découvrez l’histoire appropriée à chaque edifice et lieu…

Église Saint-Genest 11300 Pieusse Pieusse 11300 Aude Occitanie 06 51 00 46 70 Église de type gothique méridional, construite au XIVe siècle à l’emplacement d’un édifice primitif daté de 1088. Édifice à nef unique et chevet pentagonal. L’entrée, au sud, est protégée par un porche portant la date de 1551. Au début du XIXe siècle, ce porche a été muré et a servi de chapelle des fonts baptismaux, expliquant la création du portail occidental. Les fausses voûtes en briques et plâtre de la nef datent du XIXe siècle. En 1998, des travaux ont révélé des peintures murales du XIVe siècle représentant le Tétramorphe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

