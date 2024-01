La fête des bergers à Raphèle Eglise Saint-Genest Hyères Catégories d’Évènement: Hyères

Var La fête des bergers à Raphèle Eglise Saint-Genest Hyères, 7 janvier 2024, Hyères. La fête des bergers à Raphèle Dimanche 7 janvier, 09h00 Eglise Saint-Genest Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-07T09:00:00+01:00 – 2024-01-07T13:00:00+01:00

Fin : 2024-01-07T09:00:00+01:00 – 2024-01-07T13:00:00+01:00 Les associations Les Amis de Saint-Genest et Raphèle en Provence rendent hommage aux bergers en organisant une fête traditionnelle.

Au programme : à 9h30, place des Micocouliers, rassemblement des maîtres bergers, des joueurs de galoubet, des Arlésiennes, des agneaux. à 10h départ du cortège qui sera accueilli sur le parvis de l’église Saint-Genest pour une bénédiction suivie de la messe. Eglise Saint-Genest route de la Crau Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur photo R. Parent – ville d’Arles Détails Catégories d’Évènement: Hyères, Var Autres Code postal 83400 Lieu Eglise Saint-Genest Adresse route de la Crau Ville Hyères Departement Var Lieu Ville Eglise Saint-Genest Hyères Latitude 43.130186 Longitude 6.088579 latitude longitude 43.130186;6.088579

Eglise Saint-Genest Hyères Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hyeres/