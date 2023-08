A la découverte de l’église Saint-Genès Eglise Saint Genès Thiers Catégories d’Évènement: Puy-de-Dôme

THIERS A la découverte de l’église Saint-Genès Eglise Saint Genès Thiers, 16 septembre 2023, Thiers. A la découverte de l’église Saint-Genès 16 et 17 septembre Eglise Saint Genès Sur réservation avant le vendredi 15 septembre La ville de Thiers possède trois églises formant autrefois chacune une paroisse. L’église majeure Saint-Genès, au centre de la ville, fondée par le seigneur de Thiers, de style roman à l’origine, fût agrandie par l’ajout de chapelles latérales du XVe au XVIIe siècle.

Au fil des siècles, elle subit de nombreuses transformations, et son histoire fût quelques fois mouvementée. Eglise Saint Genès place du Palais 63300 Thiers Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 80 88 87 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Ministère de la culture Détails Catégories d’Évènement: Puy-de-Dôme, THIERS Autres Lieu Eglise Saint Genès Adresse place du Palais 63300 Thiers Ville Thiers Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Eglise Saint Genès Thiers latitude longitude 45.853588;3.548237

Eglise Saint Genès Thiers Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thiers/