Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Église Saint-Genès les Carmes – Journées Européennes du Patrimoine Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Église Saint-Genès les Carmes – Journées Européennes du Patrimoine Clermont-Ferrand, 18 septembre 2021, Clermont-Ferrand. Église Saint-Genès les Carmes – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19 Église Saint-Genès les Carmes Rue Neuve-des-Carmes

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Visite guidée et libre. ndasilva@ville-clermont-ferrand.fr +33 4 73 42 63 76 dernière mise à jour : 2021-08-03 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse Église Saint-Genès les Carmes Rue Neuve-des-Carmes Ville Clermont-Ferrand lieuville 45.77673#3.08833