Église Saint-Genès les Carmes Eglise saint-genès-les-carmes Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme Église Saint-Genès les Carmes Eglise saint-genès-les-carmes Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023, Clermont-Ferrand. Église Saint-Genès les Carmes 16 et 17 septembre Eglise saint-genès-les-carmes Église gothique construite au début du XIVᵉ siècle, elle comprend une nef unique de cinq travées, une travée de chœur et une abside à sept pans. Eglise saint-genès-les-carmes Rue Neuve des Carmes, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Cette église gothique a été construite par les pères Carmes au début du XIVᵉ siècle. À la Révolution, les moines sont chassés et le monument reconverti en écurie à chevaux. En 1800, des habitants la rachètent pour remplacer leur église paroissiale détruite en 1797. Dès lors, l’église des Carmes prend le nom de Saint-Genès. Elle comprend une nef unique de cinq travées, une travée de chœur et une abside à sept pans. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Eglise saint-genès-les-carmes Adresse Rue Neuve des Carmes, 63000 Clermont-Ferrand Ville Clermont-Ferrand Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Eglise saint-genès-les-carmes Clermont-Ferrand latitude longitude 45.77671;3.08825

Eglise saint-genès-les-carmes Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-ferrand/