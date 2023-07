Venez découvrir une église du XIIe siècle, voir son clocher et sa croix en pierre au cours d’une visite libre Église Saint-Genès Générac, 16 septembre 2023, Générac.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église ouvrira ses portes aux visiteurs qui veulent la découvrir librement.

Église Saint-Genès Bourg, 33920 Générac Générac 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 82 47 36 51 L’église Saint-Genès, construite au XIIe siècle, est d’allure plutôt massive. Son clocher carré et fortifié abrite l’une des plus anciennes cloches du Blayais. Elle date en effet de 1519 et est classée au titre des Monuments historiques depuis le 4 juillet 1903. La petite place de l’église qui domine la campagne, accueille une croix en pierre sur laquelle sont taillés les instruments de la Passion et des visages d’angelots. Parking et accès PMR.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Véronique Tessonneaud