CONCERT DU CHOEUR AMADEUS église Saint-Gall Buhl-Lorraine, 11 novembre 2023, Buhl-Lorraine.

Buhl-Lorraine,Moselle

Le Chœur Amadeus présente « Du crépuscule à la nuit… Mozart… Mendelssohn… Caccini… De Haan… ». Le concert est en entrée libre avec un plateau à la sortie. Le Choeur est sous la direction de Laura Stébé avec Christophe Durant à l’orgue et Constance Gaulupeau au violon.. Tout public

Samedi 2023-11-11 17:00:00 fin : 2023-11-11 19:00:00. 0 EUR.

église Saint-Gall

Buhl-Lorraine 57400 Moselle Grand Est



The Amadeus Choir presents « From dusk to night… Mozart… Mendelssohn… Caccini… De Haan… ». The concert is free admission, with a tray at the door. The choir is directed by Laura Stébé, with Christophe Durant on organ and Constance Gaulupeau on violin.

El Coro Amadeus presenta « Del crepúsculo a la noche… Mozart… Mendelssohn… Caccini… De Haan… ». El concierto es gratuito con una bandeja en la puerta. El coro está dirigido por Laura Stébé con Christophe Durant al órgano y Constance Gaulupeau al violín.

Der Ch?ur Amadeus präsentiert « Von der Dämmerung bis zur Nacht… Mozart … Mendelssohn … Caccini … De Haan… ». Das Konzert ist bei freiem Eintritt mit einem Tablett am Ausgang. Der Chor steht unter der Leitung von Laura Stébé mit Christophe Durant an der Orgel und Constance Gaulupeau an der Violine.

Mise à jour le 2023-10-24 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG