Conférence “Tout donner à Dieu : Le Christ, les Saints et nous, tous Martyrs ?” Église Saint-Gabriel, 27 mars 2023, Paris. Conférence “Tout donner à Dieu : Le Christ, les Saints et nous, tous Martyrs ?” Lundi 27 mars, 20h30 Église Saint-Gabriel Entrée libre, inscription conseillée. Dans une actualité qui nous montre beaucoup de morts tragiques et inattendues, qu’est-ce que le martyre a à nous apprendre ? Est-ce d’abord la mort violente d’un individu ? D’où sort ce mot, familier et mystérieux, qui a fait son chemin dans notre monde occidental ?

En repartant de l’origine, le Christ, et en observant comment à travers les âges sa vie unique se peint dans une infinité de visages – chez des grands martyrs, mais aussi chez les religieux massacrés Rue Haxo et béatifiés ce 22 avril – nous pourrons aussi en tirer une substance pour revivifier au quotidien notre vie selon Celle du Coeur transpercé de Jésus, en vue d’une paix dont le monde a besoin.

Anne Bernet, écrivaine, biographe et essayiste, fera surgir en trois dimensions cette réalité chrétienne si sublime et si fondamentale.

Église Saint-Gabriel
5 rue des Pyrénées, 75020 Paris
Paris 75020 Paris
Île-de-France

