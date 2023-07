Assistez à une conférence sur le rugby lors d’une visite libre dans cette église Église Saint-François-Xavier Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Assistez à une conférence sur le rugby lors d’une visite libre dans cette église 16 et 17 septembre Église Saint-François-Xavier Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, l’église Saint-François-Xavier vous ouvre ses portes pour une visite libre.

Profitez également les samedi et dimanche, entre 15h et 16h, d’une conférence sur le rugby dans le monde.

Il y a près de 300 pays et territoires dans le monde, on joue au rugby dans 257 d’entre eux.

Un statisticien du rugby retracera l’histoire de ce sport, son évolution.

Un exposition de photos anciennes du quartier sera également présente à l’entrée de l’église.

Église Saint-François-Xavier 157 avenue de Muret, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Haute-Garonne Occitanie L’église Saint-François-Xavier se trouve au cœur du quartier de la Croix de Pierre. À l’initiative de Léopold Duboul, propriétaire terrien à Gounon, la première pierre de l’église Saint-François-Xavier est posée le 29 août 1852. Cependant, la véritable histoire de cette église commence en 1859 lorsque l’abbé Pierre Martin devient le fondateur et le premier curé de la paroisse. Malheureusement, le 23 juin 1875, une crue de la Garonne dévaste entièrement l’église ainsi que tout son mobilier. Bien qu’elle ait été reconstruite, l’église reste inachevée car le clocher manque toujours.

L’église Saint-François-Xavier abrite de magnifiques vitraux, dont 6 retracent la vie de saint François-Xavier, 3 mettent en scène des épisodes de l’Évangile, et une superbe rosace représente un Christ en majesté. Tram arrêt « Croix de Pierre ». Bus. Parking devant l’église.

