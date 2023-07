Visite libre de l’église Saint François-Xavier Église Saint-François-Xavier Paris, 17 septembre 2023, Paris.

Visite libre de l’église Saint François-Xavier Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Église Saint-François-Xavier

Douze ans de construction et de péripéties ont donné vie à l’église Saint François-Xavier qui rassemble un riche et vivant patrimoine, orgues, sculptures, peintures, vitraux et réalisé par de nombreux artistes renommés dont beaucoup avaient cette particularité d’être installés dans le quartier. Ces Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de vous faire apprécier cette église par la vie de ces artistes.

Église Saint-François-Xavier 12 place du Président Mithouard 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France 01 44 49 62 62 http://www.sfx-paris.fr Résolution de la construction en 1854 Lancement de la construction en 1861 Ouverture de l’église en 1874 consécration de l’église en 1894 métro : Saint François Xavier bus : 82 – 92 – 87

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00