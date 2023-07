Circuit de découverte de trois orgues de Paris. Dans chaque lieu, présentation de l’instrument, suivie d’un mini-concert de 25 mn environ Église Saint-François-Xavier Paris Catégorie d’Évènement: Paris Circuit de découverte de trois orgues de Paris. Dans chaque lieu, présentation de l’instrument, suivie d’un mini-concert de 25 mn environ Église Saint-François-Xavier Paris, 16 septembre 2023, Paris. Circuit de découverte de trois orgues de Paris. Dans chaque lieu, présentation de l’instrument, suivie d’un mini-concert de 25 mn environ Samedi 16 septembre, 14h15 Église Saint-François-Xavier Entrée libre, pas d’inscription préalable Circuit de découverte de trois orgues de Paris de 15h15 à 18h.

1ère étape : orgue de l’église Saint-François Xavier, 12 place du président Mithouard (7ème) de 14h15 à 15h

2ème étape : orgue de la chapelle St-Ignace, 33 rue de Sèvres (6ème) de 15h30 à 16h15

3ème étape :orgue de l’église Sainte-Clotilde, 23 B rue Las Cases (7ème) de 17h à 17h45

Dans chaque église, présentation orale du lieu et de l'instrument, suivie d'une audition de l'orgue d'environ 25 mn, mini-concert, par le titulaire. Le public se déplace d'un lieu à l'autre à sa convenance (à pied, métro, etc…)

Église Saint-François-Xavier
12 place du Président Mithouard
75007 Paris

Résolution de la construction en 1854
Lancement de la construction en 1861
Ouverture de l'église en 1874
consécration de l'église en 1894

métro : Saint François Xavier
bus : 82 – 92 – 87

