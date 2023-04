Conférence-témoignage Église Saint-François-Xavier Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférence-témoignage Église Saint-François-Xavier, 10 mai 2023, Paris. Conférence-témoignage Mercredi 10 mai, 20h30 Église Saint-François-Xavier Handicapée moteur de naissance, elle n’a jamais marché, dépendante à 100 %, elle est passionnée de la vie à 1000 % ! Après plus de 50 opérations chirurgicales, elle est toujours vivante ! Et a parcouru 400 km en fauteuil roulant sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Son état de vie fait jaillir quotidiennement sa rage de vivre et elle viendra nous la partager. À ne pas manquer ! Église Saint-François-Xavier 12 place du Président Mithouard, 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T20:30:00+02:00 – 2023-05-10T22:30:00+02:00

