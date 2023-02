Soirée exceptionnelle « Ensemble pour la Paix » Église Saint-François-Xavier Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Soirée exceptionnelle « Ensemble pour la Paix »
Mercredi 29 mars, 20h30
Église Saint-François-Xavier
Concert de chants syriaques maronites et conférence « Vivre le pardon » avec Fouad Hassoun.
12 place du Président Mithouard, 75007 Paris

20h30, église, Soirée exceptionnelle « Ensemble pour la Paix » concert de chants syriaques maronites et conférence « Vivre le pardon » avec Fouad Hassoun.

À 17 ans, il est victime d’un terrible attentat au Liban au cours duquel il perd la vue. Après le désespoir, la colère et le désir de vengeance, il est confronté au poseur de la bombe qui a bouleversé sa vie ; sa rage disparaît, il pardonne. Aujourd’hui, chef d’entreprise et conférencier, marié, père de 4 enfants et diacre. Il est l’auteur de J’ai pardonné, Témoignage, éd. Mame.

Soirée au profit des actions de Phoenix pour la paix au Liban.

