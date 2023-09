Conservatoire : Noël Baroque Eglise Saint-François-Xavier (Billère) Billère, 21 décembre 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Le Conservatoire vous fait découvrir la tradition des Noëls de l’époque baroque. C’est avec la flamboyante virtuosité instrumentale du

compositeur et violoniste Giuseppe Valentini que s’ouvre ce concert. Suivent deux cantates parmi les plus célèbres de Jean-Sébastien

Bach. Les spectateurs qui le souhaitent sont invités à joindre leurs voix au chœur pour le dernier choral.

Programme :

-Giuseppe Valentini : Concerto a sei, opus 7

n°11

-Jean-Sébastien Bach : Oratorio de Noël, Cantate N°3 BWV 248

-Jean-Sébastien Bach : Cantate N°140

«Wachet auf, ruft uns die Stimme» BWV 140

dite «Cantate du Veilleur»

Choeur Corisande, direction Marie Hulard

Solistes de la classe de chant du conservatoire, professeur Marie-Claire Delay

Atelier cordes baroques du conservatoire

(instruments historiques) direction Claire

Zarembowitch

En partenariat avec la ville de Billère.

2023-12-21 fin : 2023-12-21

Eglise Saint-François-Xavier (Billère)

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Conservatoire invites you to discover the Christmas tradition of the Baroque era. The flamboyant instrumental virtuosity of composer and violinist

composer and violinist Giuseppe Valentini. Two of Johann Sebastian Bach?s most famous cantatas follow

Bach. Audiences who wish to do so are invited to join their voices to the choir for the final chorale.

Program :

-Giuseppe Valentini: Concerto a sei, Op. 7

n°11

-Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio, Cantata No. 3 BWV 248

-Johann Sebastian Bach: Cantata N°140

« Wachet auf, ruft uns die Stimme » BWV 140

known as the « Watchman’s Cantata »

Choeur Corisande, conducted by Marie Hulard

Soloists from the Conservatoire singing class, teacher Marie-Claire Delay

Conservatoire baroque string workshop

(historical instruments) conducted by Claire

Zarembowitch

In partnership with the town of Billère

El Conservatorio le invita a descubrir la tradición navideña del Barroco. El flamante virtuosismo instrumental del compositor y violinista

compositor y violinista Giuseppe Valentini. A continuación, dos de las cantatas más famosas de Johann Sebastian Bach

Bach. Se invita al público a unirse al coro para el coral final.

Programa :

-Giuseppe Valentini: Concerto a sei, Op. 7

n°11

-Johann Sebastian Bach: Oratorio de Navidad, Cantata n° 3 BWV 248

-Johann Sebastian Bach: Cantata n° 140

« Wachet auf, ruft uns die Stimme » BWV 140

conocida como la « Cantata del Vigilante »

Coro Corisande, dirigido por Marie Hulard

Solistas de la clase de canto del Conservatorio, profesora Marie-Claire Delay

Taller de cuerdas barrocas del Conservatorio

(instrumentos históricos) dirigido por Claire

Zarembowitch

En colaboración con la ciudad de Billère

Das Konservatorium führt Sie in die Tradition der barocken Weihnachtslieder ein. Mit der flammenden Instrumentalvirtuosität von Valentinius

komponisten und Geigers Giuseppe Valentini wird dieses Konzert eröffnet. Es folgen zwei der berühmtesten Kantaten von Johann Sebastian Bach

Bach. Die Zuschauer sind eingeladen, beim letzten Choral ihre Stimmen mit dem Chor zu vereinen.

Das Programm :

-Giuseppe Valentini: Concerto a sei, op. 7

n°11

-Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium, Kantate Nr. 3 BWV 248

-Johann Sebastian Bach: Kantate Nr. 140

« Wachet auf, ruft uns die Stimme » BWV 140

auch « Cantate du Veilleur » (Kantate des Wachenden) genannt

Chor Corisande, Leitung Marie Hulard

Solisten der Gesangsklasse des Konservatoriums, Lehrerin Marie-Claire Delay

Barockes Streicheratelier des Konservatoriums

(historische Instrumente) Leitung Claire

Zarembowitch

In Partnerschaft mit der Stadt Billère

