Villers-le-Lac Randonnée des clochers Église Saint-François-de-Sales Villers-le-Lac, 16 septembre 2023, Villers-le-Lac. Randonnée des clochers Samedi 16 septembre, 09h00 Église Saint-François-de-Sales Inscription recommandée À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte des clochers de Villers-le-Lac. Cette randonnée de 16 km démarre devant l’église du Chauffaud à 9 h pour se terminer à l’église du Pissoux vers 16h30 en passant par la chapelle des Bassots, le temple des Bassots et l’église de Villers-le-Lac. Le repas de midi est tiré du sac. Église Saint-François-de-Sales Le Chauffaud, 25130 Villers-le-Lac Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 34 95 76 84 http://www.mjcvll.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 34 95 73 84 »}] parking devant l’église. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

