5e édition du concours de chant Pop Louange Your Voice Église Saint-François de Sales (nouvelle église), 26 novembre 2022, Paris. 5e édition du concours de chant Pop Louange Your Voice Samedi 26 novembre, 14h00 Église Saint-François de Sales (nouvelle église) Les auditions sont ouvertes pour tous les âges et pour tous les niveaux.Vous pouvez vous inscrire en solo, en duo ou en groupe. Inscriptions avant le 23 octobre 2022. Église Saint-François de Sales (nouvelle église) 15 rue Ampère, 75017 Paris Paris 75017 Paris Île-de-France [{« link »: « https://poplouange.fr/ »}, {« link »: « mailto:yourvoice.sfs@gmail.com »}] Inscriptions pour les auditions avant le 23 octobre 2022 sur https://poplouange.fr/ Concert le samedi 26 novembre 2022 à 14h à Saint-François de Sales. Informations et inscriptions

https://poplouange.fr/

yourvoice.sfs@gmail.com

